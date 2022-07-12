МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,18%, до 7209,86 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 6044,2 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 12896,2 пункта.

Во вторник рынки обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции Electricite de France SA взлетели до максимума с декабря 2021 года на сообщениях СМИ о том, что правительство Франции заплатит более 8 миллиардов евро за национализацию этой энергетической компании.

Однако в течение торгового дня котировки какое-то время снижались из-за статданных по Германии. Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 53,8 пункта с минус 28 пунктов в июне, что является самым низким уровнем с декабря 2011 года. При этом аналитики ожидали снижения лишь до минус 38,3 пункта.

На ближайшие настроения инвесторов повлияет сезон финансовой отчетности компаний за второй квартал, который покажет, как сильно экономическая обстановка повлияла на их доходы.