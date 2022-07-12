МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам третьей торговой сессии подряд падает по индексу Мосбиржи, в динамике вторника важным фактором стали рухнувшие на корпоративных новостях на 77% акции Petropavlovsk, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Евро немного вырос после падения почти до уровня паритета с долларом

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 1,32%, до 2133,77 пункта, долларовый РТС — на 1,03%, до 1142,37 пункта.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский рынок акций во вторник продолжил торговаться в минусе на фоне преобладания внешнего негатива.

Несмотря на отскок вверх западных фондовых индексов, негативный внешний фон обусловило падение рынка нефти ниже 100 долларов за баррель марки Brent. Вечером она теряла в цене 7,03%, до 99,57 доллара.

Такую динамику определяют опасения по поводу рецессии, усиливающиеся в связи с новой волной заболеваемости COVID-19 в КНР, а также ожидания повышения ставки Федрезерва США на июльском заседании, считают аналитики компании "Фридом Финанс".

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) остается около 108 пунктов – близко к максимумам с октября 2002 года. Таким образом, аппетит к рисковым активам остается под давлением.

Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций снизился в понедельник на 0,19%, сигнализируя о падении спроса на рублевые активы.

В лидерах падения на Московской бирже оказались бумаги Petropavlovsk, рухнувшие на 76,98%. Золотодобывающая компания ранее во вторник инициировала процедуру несостоятельности и подала прошение в Управление финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) о приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже.

Также сильно упали бумаги Polymetal (-5,7%), "Фосагро" (-5,5%), HeadHunter (-5,5%), "Белуги" (-4,3%). Выросли акции ТМК (+13,1%), расписки Ozon (+2,4%), бумаги Сбербанка (+1,7%), "Газпрома" (+1,3%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок опустился к очередному минимуму с конца февраля по индикатору Мосбиржи, который, впрочем, устоял выше поддержки 2100 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Падение индекса РТС сдерживал сильный рубль, но в целом отечественным акциям явно не хватает драйверов для роста. Для зарубежных площадок середина недели начнется с цифр по торговому балансу Китая в июне", — добавляет она.

Ориентир для индекса Мосбиржи на предстоящую сессию: диапазон 2100–2200 пунктов, оценивают аналитики компании "Фридом Финанс".