МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций, открыв торги среды в небольшом плюсе, колеблется у уровней закрытия вторника, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск показывает околонулевую динамику — 2132,1 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,3%, до 1138,61 пункта.

Доллар растет на 10 копеек, до 59,04 рубля, евро — снижается на 23 копейеки, до 59,23 рубля.