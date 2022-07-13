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https://1prime.ru/Financial_market/20220713/837468868.html
Российский рынок акций растет на открытии торгов
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Российский рынок акций, открыв торги среды в небольшом плюсе, колеблется у уровней закрытия вторника, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск... ПРАЙМ, 13.07.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций, открыв торги среды в небольшом плюсе, колеблется у уровней закрытия вторника, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск показывает околонулевую динамику — 2132,1 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,3%, до 1138,61 пункта.
Доллар растет на 10 копеек, до 59,04 рубля, евро — снижается на 23 копейеки, до 59,23 рубля.