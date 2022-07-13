МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в основном в плюсе после падения ранее, связанного с опасениями вокруг ситуации с коронавирусом в Китае, свидетельствуют данные торгов. Китай нарастил экспорт товаров в первом полугодии на 14,2%

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,09% — до 3284,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,93%, до 2175,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,22%, до 20797,95 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,47%, до 2328,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,23%, до 6621,6 пункта, японский Nikkei 225 на 0,54%, до 26478,77 пункта.

Рынки следят за ситуацией вокруг COVID в регионе, особенно в Китае. В КНР происходит ужесточение мер по сдерживанию заболеваемости на фоне новых вспышек, в Южной Корее также наблюдается сильный прирост заразившихся. На этом фоне в понедельник и вторник индексы региона в основном закрывались снижением.

Инвесторы также отреагировали на макростатистику из КНР. Так, экспорт страны в июне в годовом выражении подскочил на 17,9% при прогнозе роста только на 12%. Импорт в то же время поднялся только на 1% вместо ожидаемого увеличения на 3,9%.

Рынки продолжают следить за мировыми центробанками, которые склонны повышать ключевые ставки на фоне высокой инфляции. Так, в среду Банк Кореи по итогам заседания повысил базовую ставку до 2,25% с 1,75%.

Одним из главных событий на рынке остается статистика по инфляции в США. Эксперты полагают, что годовая инфляция в стране в июне составила 8,8% после 8,6% месяцем ранее, это может стать новым рекордом с декабря 1981 года.