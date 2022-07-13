МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду существенно опускаются, рынки оценивают статистику по уровню инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в США достигла максимума с 1981 года

По состоянию на 16.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,99%, до 30660 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,76%, до 11576 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,2%, до 3778,25 пункта.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены экономической ситуацией в США и в мире, так как высокая инфляция заставляет центробанки поднимать ставки, что чревато замедлением экономики и возможной рецессией.

Так, ранее в среду министерство труда страны сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%, что является максимумом с ноября 1981 года, хотя аналитики ожидали, что годовой показатель ускорится лишь до 8,8%.