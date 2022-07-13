МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду заметно снижаются на данных о рекордной с ноября 1981 года инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,57% — до 30806,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,22%, до 11132,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,9%, до 3783,5 пункта.

На американский фондовых рынках в среду наблюдается сильное снижение на статданных по инфляции в США. Так, по итогам июня потребительские цены в годовом выражении выросли на 9,1% после роста на 8,6% месяцем ранее, что стало рекордом с ноября 1981 года. В месячном выражении цены выросли на 1,3%. Аналитики ожидали годовой показатель на уровне 8,8%, а месячный — 1,1%.

"Июньский индекс потребительских цен был отвратительным, без этого никуда. У ФРС нет другого выбора, кроме как следовать по более агрессивному пути, что повышает вероятность рецессии в следующем году", — сказал агентству Блумберг главный инвестиционный директор Cornerstone Financial Клифф Ходж (Cliff Hodge).

Инвесторы полагают, что более высокая инфляция может способствовать тому, что Федеральная резервная система может повысить учетную ставку более резко. На этом фоне доллар стал стоить дороже евро впервые с 2002 года.