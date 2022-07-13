МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Московская биржа 14 июля возобновит торги еврооблигациями Минфина России и облигациями ВЭБа, выпущенными по локальному праву и номинированными в иностранной валюте, говорится в сообщении торговой площадки. Названа реальная опасность "умопомрачительных темпов роста" доллара

В список бумаг, допущенных к торгам с расчетами в валюте номинала с 14 июля, вошли 14 выпусков евробондов Минфина и три выпуска облигаций ВЭБа.

Торги инструментами будут проводиться с расчетами в валюте номинала (доллары или евро), а также в рублях в режиме основных торгов и в режиме переговорных сделок (РПС) и переговорных сделок с центральным контрагентом (РПС с ЦК). Ликвидность еврооблигаций на торгах будет обеспечиваться маркетмейкерами.

Ранее операции с этими ценными бумагами были доступны в режиме переговорных сделок, а также в режиме основных торгов с расчетами в рублях для инструментов с кодом "RU".

Торги корпоративными еврооблигациями будут возобновляться при условии получения Московской биржей письменного подтверждения от эмитентов таких бумаг (или их контролирующих/мажоритарных акционеров) намерений осуществлять выплаты по таким инструментам в рублях через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или обменять такие инструменты на облигации, выпущенные по российскому праву, сообщила биржа.