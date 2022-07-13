МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов среды упал четвертую торговую сессию подряд по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.

Доллар

Названа реальная опасность "умопомрачительных темпов роста" доллара

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 2,82%, до 2073,68 пункта, долларовый РТС — на 1,93%, до 1120,34 пункта.