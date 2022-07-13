МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов среды упал четвертую торговую сессию подряд по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Названа реальная опасность "умопомрачительных темпов роста" доллара

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 2,82%, до 2073,68 пункта, долларовый РТС — на 1,93%, до 1120,34 пункта.