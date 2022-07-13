МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды снижением на опасениях глобальной рецессии после данных о рекордной инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,75%, до 7155,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,73%, до 6000,24 пункта, немецкий DAX — на 1,16%, до 12756,32 пункта.

Европейские инвесторы переняли всеобщий пессимизм в отношении перспектив мировой экономики. Рынки опасаются глобальной рецессии, поскольку ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет повышать учетную ставку более резкими темпами. Таким ожиданиям способствуют данные по годовой инфляции в США, которая по итогам июня ускорилась до 9,1% с 8,6% месяцем ранее, что стало рекордом с ноября 1981 года.

Кроме того, ранее в среду были опубликованы данные по потребительским ценам в странах Европы. Так, годовая инфляция в Испании и Франции по итогам июня достигла рекордных с 1985 года значений в 10,2% и 5,8% соответственно.

"Это действительно не то число (годовая инфляция в США — ред.), которое рынок надеялся увидеть", — сказал агентству Блумберг директор по инвестициям в Abrdn Джеймс Атей (James Athey). Он отмечает, что ФРС США повысила ставку на 75 базисных пунктов на своем июньском заседании и без этих данных, но такая статистика заставляет рынок более высоко оценивать вероятность аналогичного повышения в июле.