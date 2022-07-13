МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером растет на фоне снижения доходности американских госбондов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.09 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 11,05 доллара, или на 0,64%, до 1735,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,05% — до 19,163 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижалась до 2,934% с уровня предыдущего закрытия в 2,958%. Гособлигации США являются альтернативной золоту инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Также позитивное влияние на котировки золота оказывает ослабление доллара, индекс которого во вторник вечером (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,26%, до 107,79 пункта.

Кроме того, инвесторы отдают предпочтения активам-убежищам, в том числе золоту, из-за высокой инфляции. Так, например, потребительские цены в США по итогам июня ускорилась до максимума с ноября 1981 года в 9,1% с майских 8,6%.