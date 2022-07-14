МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут, восстанавливаясь после падения в начале недели, свидетельствуют данные торгов. США обсудили с Китаем предельную цену на российскую нефть

По состоянию на 8.05 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,38% — до 3296,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,24%, до 2202,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,31%, до 20842 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,32% — до 2336,38 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,8%, до 26690,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,43%, до 6650,4 пункта.

Рынки Азии продолжают восстанавливаться после снижения в понедельник и вторник. С начала недели ключевые фондовые индексы региона, кроме японского, сократились на 0,5-4%.

Инвесторы оценивают данные по годовой инфляции в США, которая по итогам июня ускорилась до максимума с ноября 1981 года — 9,1% против 8,6% в мае, в то время как прогнозировалось ускорение показателя лишь до 8,8%. На фоне такой статистики ожидания повышения ставки Федрезерва США значительно изменились – по данным CME Group, более 80% аналитиков теперь ждут повышения сразу на 100 базисных пунктов.

По мнению аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, сейчас опасения за экономику бьют по рынку сильнее, чем беспокойство относительно инфляции.