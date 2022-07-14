События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 июля
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июнь)
|72%
|65% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (июнь)
|60,6 тыс
|88,4 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (июнь)
|69,4 тыс
|52,9 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (июнь)
|3,9%
|3,5% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-4,9%
|-7,5% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England
|14:20
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|0,5%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|235 тыс
|235 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|0,8%
|0,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май)
|1,7%
|-2%
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.07)
|586,8 млрд долл (на 01.07)
|RUB
|Русснефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 24.06.2022, только ап)
|$0,6120450465 (только ап) — див-д 2020
|$0,8160600621 (только ап) — див-д 2021
|RUB
|Газпром нефть — СД (исполнение инвестпрограммы и бюджета ПАО по итогам деятельности за 2021)
|RUB
|Россети Волга — СД (кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата)
|RUB
|СИБУР — СД (календарный план работы СД на период июль 2022 — март 2023)
https://1prime.ru/Financial_market/20220714/837481398.html