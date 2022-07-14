МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл торги четверга в небольшом минусе по индексу Мосбиржи и РТС, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижается на 0,13%, до 2070,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,34%, до 1116,55 пункта.

Доллар растет на 20 копеек, до 58,47 рубля, евро — снижается на 61 копейку, до 55,48 рубля.