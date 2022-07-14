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https://1prime.ru/Financial_market/20220714/837481758.html
Российский рынок акций снижается на старте торгов
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Российский рынок акций открыл торги четверга в небольшом минусе по индексу Мосбиржи и РТС, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижается на... ПРАЙМ, 14.07.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл торги четверга в небольшом минусе по индексу Мосбиржи и РТС, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижается на 0,13%, до 2070,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,34%, до 1116,55 пункта.
Доллар растет на 20 копеек, до 58,47 рубля, евро — снижается на 61 копейку, до 55,48 рубля.