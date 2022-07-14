Российский рынок акций снижается на 0,63% по индексу Мосбиржи и на 0,52% по индексу РТС
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии четверга демонстрирует негативную динамику, снижаясь на 0,63% по индексу Мосбиржи при отсутствии драйверов роста и на 0,52% по РТС, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 15.25 мск снижался на 0,63%, до 2060,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1114,5.
Курс доллара расчетами "завтра" торгуется на уровне предыдущего закрытия у отметки 58,26 рубля, евро дешевеет на 79 копеек, до 58,31 рубля.
"По-прежнему у нас отсутствуют какие-то общерыночных идеи, которые бы способствовали росту акций широким фронтом. Зато негативное впечатление от дивидендного сезона, а также угроза длительного нахождения сырьевых цен на более низких уровнях из-за ослабления глобальной экономики приводят к отрицательной переоценке всего российского рынка", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА
Лидерами снижения являются — акции "Иркут-3" (-6,97%), "Акрона" (-4,31%), "Селигдара" (-3,73%), МКБ (-2,12%), "Русала" (-2,12%), АФК "Системы" (-2,1%), ОГК-2 (-2,04%), "Алросы" (-1,52%).
"Селигдар в четверг смотрелся слабее рынка, очевидно вместе с другими золотодобытчиками отыгрывая сложности сектора и низкие цены на золото. Котировки драгоценного металла стремятся к минимуму с августа 2021 года и все ближе подходят к психологически важной отметке 1700 долларов за тройскую унцию", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 26,75 доллара, или на 1,54%, до 1708,75 доллара за тройскую унцию.
В лидерах роста — акции ТМК (+2,99%), "Самолета" (+2,37%), "Мечела" (+1,85%), "Фосагро" (+1%), "Новатэка" (+0,7%), расписки X5 Retail (+1,33%).
Поддержку акциям ТМК, по мнению Кожуховой, оказывали поступившие ранее на неделе новости о проекте приказа Минфина, освобождающего 6 российских предприятий от уплаты акциза на жидкую сталь во втором квартале, среди которых – "Волжский трубный завод" ТМК.
"Котировки "Новатэка" растут вслед за мировыми ценами на газ. Во вторник эмитент опубликовал отчетность за первое полугодие 2022 года, из которой следует, что добыча (газа — ред.) увеличилась на 1,9%, до 40,89 миллиарда кубометров. Компания может стать лидером роста по итогам года, если проект "Арктик СПГ-2" будет запущен в срок, несмотря на ограничения со стороны Запада. При этом инвесторы ожидают выплат рекордных дивидендов с доходностью 11,5%", — пояснили аналитики из "Фридом Финанс".
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
"Индекс Мосбиржи торгуется у уровня поддержки 2059 пунктов. При росте индекс может подтянутся к ранее сформированному боковому каналу, а именно его нижней границе в районе 2200 пунктов", — предполагает Анна Буйлакова из ФГ "Финам".
Кожухова обращает внимание, что индекс Мосбиржи все еще удерживается выше отметки 2050 пунктов благодаря оптимизму по отдельным корпоративным историям. Понижательные риски в целом сохраняются как в фондовом, так и в сырьевом сегменте рынка, добавляет она.
"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2050–2150 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1085–1170 пунктов", — прогнозируют аналитики из "Фридом Финанс".
https://1prime.ru/Financial_market/20220714/837487467.html