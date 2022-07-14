МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии четверга демонстрирует негативную динамику, снижаясь на 0,63% по индексу Мосбиржи при отсутствии драйверов роста и на 0,52% по РТС, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к 15.25 мск снижался на 0,63%, до 2060,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1114,5.

Курс доллара расчетами "завтра" торгуется на уровне предыдущего закрытия у отметки 58,26 рубля, евро дешевеет на 79 копеек, до 58,31 рубля.

"По-прежнему у нас отсутствуют какие-то общерыночных идеи, которые бы способствовали росту акций широким фронтом. Зато негативное впечатление от дивидендного сезона, а также угроза длительного нахождения сырьевых цен на более низких уровнях из-за ослабления глобальной экономики приводят к отрицательной переоценке всего российского рынка", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Лидерами снижения являются — акции "Иркут-3" (-6,97%), "Акрона" (-4,31%), "Селигдара" (-3,73%), МКБ (-2,12%), "Русала" (-2,12%), АФК "Системы" (-2,1%), ОГК-2 (-2,04%), "Алросы" (-1,52%). Курс рубля растет к евро в рамках динамики форекса

"Селигдар в четверг смотрелся слабее рынка, очевидно вместе с другими золотодобытчиками отыгрывая сложности сектора и низкие цены на золото. Котировки драгоценного металла стремятся к минимуму с августа 2021 года и все ближе подходят к психологически важной отметке 1700 долларов за тройскую унцию", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 26,75 доллара, или на 1,54%, до 1708,75 доллара за тройскую унцию.

В лидерах роста — акции ТМК (+2,99%), "Самолета" (+2,37%), "Мечела" (+1,85%), "Фосагро" (+1%), "Новатэка" (+0,7%), расписки X5 Retail (+1,33%).

Поддержку акциям ТМК, по мнению Кожуховой, оказывали поступившие ранее на неделе новости о проекте приказа Минфина, освобождающего 6 российских предприятий от уплаты акциза на жидкую сталь во втором квартале, среди которых – "Волжский трубный завод" ТМК.

"Котировки "Новатэка" растут вслед за мировыми ценами на газ. Во вторник эмитент опубликовал отчетность за первое полугодие 2022 года, из которой следует, что добыча (газа — ред.) увеличилась на 1,9%, до 40,89 миллиарда кубометров. Компания может стать лидером роста по итогам года, если проект "Арктик СПГ-2" будет запущен в срок, несмотря на ограничения со стороны Запада. При этом инвесторы ожидают выплат рекордных дивидендов с доходностью 11,5%", — пояснили аналитики из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи торгуется у уровня поддержки 2059 пунктов. При росте индекс может подтянутся к ранее сформированному боковому каналу, а именно его нижней границе в районе 2200 пунктов", — предполагает Анна Буйлакова из ФГ "Финам". Инвестор предупредил, какие акции рухнут до конца года

Кожухова обращает внимание, что индекс Мосбиржи все еще удерживается выше отметки 2050 пунктов благодаря оптимизму по отдельным корпоративным историям. Понижательные риски в целом сохраняются как в фондовом, так и в сырьевом сегменте рынка, добавляет она.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2050–2150 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1085–1170 пунктов", — прогнозируют аналитики из "Фридом Финанс".