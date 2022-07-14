МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются почти на 2% на данных по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю

По состоянию на 17.35 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1.88% — до 30195.41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1.77%, до 11040.66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2%, до 3725 пунктов.

Американские инвесторы оценивают статданные по рынку труда. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 9 июля, выросло на 9 тысяч с показателя предыдущей недели — до 244 тысяч. Аналитики ожидали сохранения показателя предыдущей недели в 235 тысяч.

Кроме того, рынки по-прежнему опасаются глобальной рецессии в случае более жесткого монетарного решения Федрезерва США. Такой сценарий развития событий стал более вероятным после данных об ускорении годовой инфляции в США в июне до максимума с ноября 1981 года в 9,1%.

На данный моменту уже 83,3% аналитиков, опрошенных CME Group, считают вероятным повышение учетной ставки ФРС США на 100 базисных пунктов, до 2,5%-2,75% годовых.