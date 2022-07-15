МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в основном снижением после выхода слабой макростатистики по экономике и промышленному производству Китая, свидетельствуют данные торгов. Обнародованы данные о росте ВВП Китая

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,64% — до 3228,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,49%, до 2159,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,19%, до 20297,72 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,37%, до 2330,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшился на 0,68%, до 6605,6 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,54%, до 26788,47 пункта.

В пятницу трейдеры обратили внимание на макростатистику из Китая. Так, ВВП КНР во втором квартале вырос лишь на 0,4% год к году, аналитики прогнозировали рост на 1%. В квартальном исчислении экономика страны опустилась на 2,6% вместо ожидаемого снижения на 1,5%. Объем промышленного производства в июне вырос на 3,9% год к году при прогнозе роста на 4,1%.

На фоне слабой статистики из Китая среди инвесторов усилились опасения по поводу возможной рецессии. Также в КНР ситуация с коронавирусом остается сложной, ужесточение карантинных ограничений может повлиять на экономические прогнозы. Юань упал до двухлетнего минимума на слабой статистике по Китаю

"Мы остаемся осторожными по поводу прогнозов роста на второе полугодие, поскольку распространение гораздо более заразного штамма "омикрон" в стране может вызвать новый этап ужесточений карантина", — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс старший экономист по Китаю Лин Лу (Ting Lu).