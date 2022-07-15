Азиатские фондовые рынки закрыли торги преимущественно снижением на слабой статистике по Китаю
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в основном снижением после выхода слабой макростатистики по экономике и промышленному производству Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,64% — до 3228,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,49%, до 2159,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,19%, до 20297,72 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,37%, до 2330,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшился на 0,68%, до 6605,6 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,54%, до 26788,47 пункта.
В пятницу трейдеры обратили внимание на макростатистику из Китая. Так, ВВП КНР во втором квартале вырос лишь на 0,4% год к году, аналитики прогнозировали рост на 1%. В квартальном исчислении экономика страны опустилась на 2,6% вместо ожидаемого снижения на 1,5%. Объем промышленного производства в июне вырос на 3,9% год к году при прогнозе роста на 4,1%.
На фоне слабой статистики из Китая среди инвесторов усилились опасения по поводу возможной рецессии. Также в КНР ситуация с коронавирусом остается сложной, ужесточение карантинных ограничений может повлиять на экономические прогнозы.
"Мы остаемся осторожными по поводу прогнозов роста на второе полугодие, поскольку распространение гораздо более заразного штамма "омикрон" в стране может вызвать новый этап ужесточений карантина", — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс старший экономист по Китаю Лин Лу (Ting Lu).
https://1prime.ru/Financial_market/20220715/837500741.html