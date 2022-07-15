МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе пятницы подрастает по индексу Мосбиржи на 0,96% на фоне отскока после продаж и по индексу РТС на 3,09%, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к 15.34 мск рос на 0,96%, до 2083,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,09%, до 1148,83.

Курс доллара расчетами "завтра" дешевеет на 1,22 рубля, до 57,07 рубля, евро — на 1,37 рубля, до 57,38 рубля.

"В целом же локальный рынок акций серьезно отскакивает вверх, разгружая накопившуюся за несколько дней перепроданность", — считает Виталий Манжос из "Алго Капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах роста — акции "Иркута-3" (+8,97%), "Акрона" (+7,17%),"Лензолото" (+4,31%), "Детского Мира" (+2,61%), "Роснефти" (+2,3%), "Фосагро" (+2,85%), "Яндекса" (0,78%), расписки VK (1,53%). Инвестор предупредил, какие акции рухнут до конца года

"Акции "Акрона" и "Фосагро" поддержали сообщения о дефиците и удорожании удобрений в ЕС, усугубившихся после запрета на поставку калийных удобрений из Белоруссии и мер Китая по ограничению поставок необходимых для производства этой продукции компонентов. "Фосагро" и "Акрон" могут стать главными бенефициарами ралли мировых цен на удобрения. Накануне США сняли запрет на импорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции, чтобы избежать продовольственного кризиса. Вероятно принятие аналогичного решения и в ЕС", — пояснили аналитики из "Фридом Финанс".

Они добавили, что котировки "Яндекса" растут на новостях о том, что "Яндекс.Еда" запустит услугу корпоративного обслуживания, оборот которого будет сопоставим с объемами доставки сервиса "Яндекс.Еда". Дополнительный позитив котировкам, по мнению экспертов, придало сообщение о том, каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" планирует до конца увеличить свой парк автомобилей на 5–7 тысяч за счет китайских машин, что будет способствовать повышению выручки.

Лидерами снижения являются — акции ММК (-1,75%), "Северстали" (-1,59%), НМТП (-1,58%), "Алросы" (-1,13%), "Распадской" (-0,73%).

"Продолжаются распродажи в акциях компаний-экспортеров, подпавших под западные санкции", — отмечает Манжос.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи также отступал от локальных минимумов в том числе благодаря позитиву в нефтехимическом секторе. Неделя, однако, скорее всего, завершится без изменений технической картины по основным активам", — замечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Курс доллара упал ниже 57 рублей

Аналитики из "Фридом Финанс" предполагают ориентиры для индексов Мосбиржи и РТС на закрытие текущей сессии: зона 2050–2150 и 1085–1170 пунктов соответственно.

"Поскольку индекс Мосбиржи уже повысился на 1,3%, вероятность его возврата в минус невелика. Поэтому мы ожидаем закрытия указанного индекса в диапазоне 2070-2110 п, с повышением в пределах 0,3-2,3% по итогам дня", — прогнозируют Манжос.