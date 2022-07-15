2022-07-15T16:48:32+03:00
2022-07-15T16:48:32+03:00
2022-07-15T16:48:32+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220715/837504724.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 июля
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Ожидаемые в понедельник, 18 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
JPY
Япония — День моря — выходной
... ПРАЙМ, 15.07.2022
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|JPY
|Япония — День моря — выходной
|
|
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (июнь)
|287,3 тыс
|
|16:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
|
|
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (май)
|87,7 млрд долл
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|X5 Group — операционные результаты за 2кв2022
|
|
|
|RUB
|ТГК-1 — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 29.06.2022)
|0,001070552 — див-д 2020
|0,001125376 — див-д 2021
|
|RUB
|ГМК Норильский никель — закрытие реестра для участия в ВОСА (11.08.22, в заочной форме, об уменьшении УК путем погашения приобретенных ПАО акций)
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