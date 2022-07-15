МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Дмитрий Майоров, Никита Половнев. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе падения российского рынка акций по основным биржевым индексам и роста курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Российский рынок акций вырос по итогам торгов пятницы

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе снизятся на 1,4% до 2080 пунктов и на 2,5% до 1132 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent упадет более чем на 0,5 доллара до 101 доллара за баррель, курс евро на форексе – на 1 цент – до 0,9983 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара опустится на 70 копеек до 56,5 рубля, евро — на 1,3 рубля до 56,7 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"На следующей неделе инвесторы на мировом рынке продолжат следить за событиями сезона отчетности в США — если компании продолжат разочаровывать инвесторов своими результатами, негатив на мировых рынках дополнительно усилится в связи с опасениями рецессии", — считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка дополняет, что внимание инвесторов на следующей неделе будет приковано к финансовым результатам компаний, в частности, отчетность представят Alcoa, Netflix и AT&T. "Мы полагаем, что, учитывая высокую инфляцию в отчетном квартале, компании также могут показать снижение прибылей, что приведет к пересмотру оценок инвестиционными домами и развитию распродаж на американском рынке", — уточняет эксперт.

"С учетом того, что высокий сезон спроса на моторное топливо проходит свой пик, вполне вероятно, что цены на нефть будут еще некоторое время находится выше отметки 100 за баррель Brent", — отмечает Валерия Вайсберг из ИК "Регион".

Из важной макростатистики будущей недели Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" выделяет данные за июнь по американскому строительному сектору и темпам потребительской инфляции в еврозоне (вторник), продажи на вторичном рынке жилья США в июне (среда), индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июль и недельное число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице в США (четверг), первые оценки июльских индексов PMI в производстве и секторе услуг в еврозоне и США (пятница).

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" дополняет, что нефтяные фьючерсы на этой неделе подтвердили среднесрочную склонность к снижению, которую сохранят при положении ниже сопротивлений 108 долларов за баррель и 104,5 доллара за баррель соответственно. К указанным значениям котировки могут стремиться в рамках коррекции, но в целом фундаментальные факторы сейчас скорее играют против покупателей и указывают на риски сокращения среднесрочного спроса, добавила она.

РУБЛЬ ПРИБАВИТ

В России главным событием следующей недели станет заседание Банка России, которое состоится в пятницу, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". С одной стороны, очередное сильное снижение ставки (например, на 1 процентный пункт) окажет необходимую сейчас поддержку экономике, с другой стороны, представители Банка России в последнее время обращали особое внимание на нестабильный характер текущей дефляции, рассуждает он.

"Цены снижаются в рамках коррекции после резкого роста в марте, и по мере истощения импортных запасов ценовое давление в стране может усилиться. Стоит отметить, что сейчас снижение ключевой ставки вряд ли приведет к заметному ослаблению рубля – более важными для его динамики на следующей неделе будут новости относительно параметров нового бюджетного правила. Если они так и не будут раскрыты, то курс может опуститься ниже 57 рублей за доллар под конец недели в связи с приближающимся налоговым периодом", — добавляет Григорьев.

Актуальным диапазоном по доллару на следующую неделю представляется диапазон 55-57 рублей, оценивает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

"Дополнительным фактором для укрепления рубля может стать возобновление поставок через трубопровод "Северный поток 2", что увеличит продажи валюты на рынке", — добавляет он.

Курс доллара сползет до 55-56 рублей перед началом налоговых поступлений в бюджет, пик которых придется на последнюю декаду месяца, рассчитывает Гельды Союнов из банка "Зенит".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"На локальном рынке в фокусе внимания мало важных событий. Операционные результаты за 2 квартал могут опубликовать "Северсталь", "Распадская" и "Русгидро". Реестр на получение дивидендов закрывается в "Сургутнефтегазае", "Транснефти" и "Ростелекоме", — отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Кожухова обращает внимание, что на предстоящей неделе российскому рынку, скорее всего, вновь будет сложно найти веские поводы для повышения ввиду сохранения негативного внешнего фона и отсутствия внутренних факторов для роста.

"Уже во вторник с закрытием реестра по "Сургутнефтегазу" и "Ростелекому" из индексов полностью уйдет дивидендный фактор по крупнейшим эмитентам с выплатами за 2021 год, при этом перспектива новых дивидендов, как и в принципе публикации квартальных результатов, достаточно туманна. В результате индекс Мосбиржи может закрепиться ниже 2000 пунктов и продолжить движение к февральскому минимуму 1681 пункт, а индекс РТС – проверить на прочность июльский минимум 1129 пунктов", — полагает она.

Бахтин сохраняет нейтральный краткосрочный взгляд на российский рынок акций. "Ориентиры по индексу Мосбиржи – 2000-2200 пунктов, по РТС – 1100-1300 пунктов", — добавил он.

"Российские акции, пройдя череду закрытия реестров акционеров под выплату дивидендов, столкнулись с рисками роста навеса предложения из-за разморозки процесса расконвертации депозитарных расписок. Однако, есть надежда, что регулятор может вновь ужесточить ограничения на продажу полученных таким образом акций, если увидит серьёзное проседание рынка", — считает Вайсберг.

Соловьев прогнозирует, что на следующей неделе индекс Мосбиржи попробует протестировать уровень 2000 пунктов, что может привести к активизации очередной волны распродаж и смещения к уровню 1800 пунктов. Он уточняет, что под давлением могут оказаться бумаги нефтегазовых компаний ввиду неопределенности поставок в Европу, а лучше рынка будут внутренние секторы (потребительский и электроэнергетики).

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Гельды Союнов из банка "Зенит" относит к событиям, которые могут повлиять на динамику котировок, окончание десятидневной профилактики на газопроводе "Северный поток". Если после 21 июля период профилактических работ будет продлен, то это скажется негативно на акциях "Газпрома".

"В России главным событием недели станет заседание Банка России, которое состоится в пятницу. С одной стороны, очередное сильное снижение ставки (например, на 100 базисных пунктов) окажет необходимую сейчас поддержку экономике", — полагает Григорьев.

Кожухова обращает внимание, что в России операционные результаты могут опубликовать ММК, "Русгидро", "Северсталь", "Распадская" и ТГК-1. "Северсталь" также может представить финансовые результаты за первое полугодие, добавила она. "Сургутнефтегаз" и "Ростелеком" закроют дивидендные реестры за 2021 год, а из макроэкономической статистики стоит обратить внимание на данные по производственной инфляции РФ за июнь. Мосбиржа начнет торги фьючерсами и опционами на индекс пшеницы", — уточняет эксперт.

"Банк России в пятницу может снизить ключевую ставку до 9% годовых, учитывая постепенное угасание инфляционного давления. В итоговом релизе останется фраза о наличии пространства для дальнейшего смягчения ДКП", — полагает Вайсберг.