МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник утром в целом стабилен, инвесторы ожидают повышение Европейским центральным банком (ЕЦБ) ключевой ставки на грядущем заседании впервые за почти десятилетие на фоне рекордной инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Назван доллар, который лучше американского

По состоянию на 7.54 мск курс евро к доллару рос до 1,0088 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0087 доллара, курс доллара к иене снижался до 138,34 иены со 138,53 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 107,92 пункта.

Трейдеры ожидают на неделе решение Европейского центрального банка по ключевой ставке. Регулятор ранее уже заявлял, что намерен повысить свои ключевые ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании совета управляющих. Повышение может стать первым с 2011 года.

Ряд мировых центробанков уже повысили свои ставки для сдерживания инфляции, что в то же время усиливает опасения рынков по поводу возможной рецессии.

Уже на следующей неделе состоится очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, большинство аналитиков уже не ожидают более агрессивного повышения на 100 базисных пунктов: 71,5% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, что соответствует объявленным ранее планам регулятора.

Инвесторы при этом продолжают оценивать перспективы вокруг европейской экономики на фоне продолжающегося энергетического кризиса. Рост цен на энергоносители стал одним из главных факторов ускорения инфляции в еврозоне до исторического рекорда — 8,6%. В то же время "Северный поток" сейчас находится на плановом техобслуживании, и поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены.