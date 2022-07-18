МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Цена на медь получает поддержку в понедельник за счет роста фондовых индексов Китая, а также из-за ослабления доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Курс евро остается стабильным к доллару на ожиданиях вокруг заседания ЕЦБ

По состоянию на 8.23 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,11%, до 3,2815 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,29%, до 7190,5 доллара, алюминия — на 0,28%, до 2343 долларов, цинка — на 1,39%, до 2915 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 107,9 пункта. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при их покупке в другой валюте.

В то же время основные фондовые индексы Китая, основного потребителя меди, поднимаются в понедельник, что поддерживает ожидания по спросу на этот вид промышленного металла.