МОСКВА, 18 июля — ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник восстановился с достигнутого на прошлой неделе 2-месячного минимума против доллара США, так как центральный банк направил его вверх на фоне ослабления ожиданий более агрессивного повышения ключевой ставки ФРС в этом месяце, сообщило агентство Рейтер. "Конец евро". Доллар побеждает в валютных войнах

Доллар США спустился с многолетних максимумов, после того как два наиболее склонных к ужесточению политики руководителя ФРС высказались в пользу повышения ставки на 75, а не более чем на 100 базисных пунктов, чего ожидали некоторые инвесторы.

Хотя на этой неделе в центре внимания, вероятно, будет оставаться центральный банк США, инвесторов также интересуют внутренние китайские факторы, такие как кризис рынка недвижимости, поэтому потенциал роста юаня оказался ограниченным.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,7447 юаня за доллар США против 6,7503 в понедельник. На континентальном рынке пара доллар США/юань начала торги на уровне 6,7480, а к середине дня оказалась на уровне 6,7463. В пятницу она поднималась до 6,77, самой высокой отметки с 17 мая.

По словам трейдеров, наряду с темпами ужесточения политики ФРС и динамики доллара в центре внимания будет находится ситуация с COVID-19 в Китае. Некоторые крупные китайские города, включая Шанхай, принимают меры в связи с новыми вспышками инфекции, проводя массовое тестирования или вводя локдауны, затрагивающие миллионы граждан.

Управляющий Народного банка Китая И Ган пообещал проводить разумную денежно-кредитную политику, поддерживающую реальную экономику в условиях вспышек COVID-19 и внешних потрясений.

Тем не менее некоторые аналитики и экономисты сомневаются, что на этот раз юань повторит резкое укрепление, наблюдавшееся во второй половине 2020 года.

"Хотя экономика Китай, по всей видимости, идет по пути восстановления, вторая половина 2022 года вряд ли станет повторением второй половины 2020 года с точки зрения валютного рынка", — говорится в аналитической записке HSBC.

"Ухудшение торгового баланса и продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политике в мире, вероятно, создадут для юаня менее однозначные условия, чем те, что обусловили его уверенный рост во второй половине 2020 года", — отметили в банке. Там полагают, что юань будет торговаться в диапазоне.

К середине дня индекс доллара США упал до 107,795 против предыдущего уровня закрытия 108,063, а оффшорный юань торговался по 6,7535 юаня за доллар.