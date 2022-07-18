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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220718/837518778.html
Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов
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https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника умеренно прибавляет по индексу Мосбиржи 0,65%, продолжая тенденцию роста, следует из данных торговой площадки... ПРАЙМ, 18.07.2022
индексы, рынки, новости, индекс мосбиржи, индекс ртс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника умеренно прибавляет по индексу Мосбиржи 0,65%, продолжая тенденцию роста, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск прибавлял 0,65% — до 2123,25 пункта, индекс РТС в плюсе на 0,79% — 1170,65 пункта.