МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника умеренно прибавляет по индексу Мосбиржи 0,65%, продолжая тенденцию роста, следует из данных торговой площадки. Биржевые цены на газ в Европе колеблются около 1710 долларов

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск прибавлял 0,65% — до 2123,25 пункта, индекс РТС в плюсе на 0,79% — 1170,65 пункта.