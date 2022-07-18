МОСКВА, 18 июля — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Великобритании выросли в понедельник на фоне оптимистичного настроя на глобальных рынках, сообщило агентство Рейтер. Он способствовал росту котировок в секторах, чутко реагирующих на состояние экономики, включая бумаги банков и производителей сырьевых товаров. На Лондонской фондовой бирже дебютировали акции компании Haleon, выделенной из фармкомпании GSK. Daily Mail: из-за роста цен британцы отказываются от мяса и рыбы

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос на 1,1%, а индекс компаний средней капитализации, ориентированный на внутренний рынок, поднялся на 0,7%.

На глобальном рынке инвесторы главным образом были настроены позитивно после пятничного ралли на Уолл-стрит. Тогда настроения на рынке улучшились на фоне более высоких, чем ожидалось, показателей в отчетности компаний за второй квартал и ослабления опасений по поводу повышения ставок ФРС США в июле сразу на 100 базисных пунктов.

Акции Haleon начали торговаться по 330 пенсов, таким образом, рыночная стоимость всей компании оценивается примерно в 31 млрд британских фунтов (37,00 млрд долларов). Это крупнейший листинг в Лондоне за последнее десятилетие. Акции GSK выросли в цене на 3,5%.

Котировки бумаг Euromoney выросли на 9,5% после того, как группа, возглавляемая французской инвестиционной компанией Astorg Asset Management, сообщила о готовности купить эту британскую компанию, специализирующуюся на информации для бизнеса, за 1,66 млрд британских фунтов (1,97 млрд долларов).

Акции компании по доставке еды Deliveroo подешевели на 1,9% после того, как она снизила прогноз по выручке на весь год, сославшись на ухудшение экономических перспектив на фоне растущего давления на потребителей.

Акции Direct Line подешевели на 12,2% после того, как автостраховщик пересмотрел в сторону понижения прогноз прибыльности на год, объяснив это периодом "повышенной волатильности" на рынке.