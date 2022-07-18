МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе понедельника снижается по индексу Мосбиржи на 0,34% на фоне отсутствия драйверов роста, а РТС растет на 0,92%, следует из данных торговой площадки. Фьючерсы Уолл-стрит растут на склонности к риску и ожидании финотчетности

Индекс Мосбиржи к 15.46 мск снижался на 0,34%, до 2102,3 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,92%, до 1172,21.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 66 копеек, опускаясь до 56,5 рубля, евро теряет 89 копеек, падая до отметки 57,07 рубля.

"Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от внутридневных максимумов, не получив достаточной поддержки от корпоративных историй и внешнего фона", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения — акции "Интер РАО" (-2,69%), ДВМП (-2,25%), НЛМК (-2,07%), "Норникеля" (-1,86%), "Северстали" (-1,81%), "Лукойла" (-1,67%), "Алросы" (-1,46%), "Роснефти" (-1,38%), а также бумаги "Россетей" (-2,41%).

"Акции ФСК ЕЭС растут, а бумаги "Россетей" дешевеют на фоне сообщений о реорганизации. В состав ФСК войдет ряд сестринских компаний (АО "ДВЭУК", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети"), а также материнское ПАО "Россети". Акционеры, которые не согласны с трансформацией структуры холдинга, смогут продать бумаги "Россетей" и ФСК по 0,6058 рубля за привилегированную акцию и 0,0904 рубля за единицу соответственно", — поясняют аналитики из "Фридом Финанс".

Лидерами роста являются акции ФСК ЕЭС (+9,19%), банка "Санкт-Петербург" (+8,12%), ЛСР (+6,55%), "Иркута-3" (+5,88%), ПИК (+2,98%), "Самолета" (+2,65%), расписки Ozon (+9,61%), Headhunter (+7,52%), X5 Group (+5,45%).

Дмитрий Александров из "Иволга Капитал" обращает внимание, что бумаги банка "Санкт-Петербург" прибавляют на фоне неожиданного решения о выплате дивидендов за первый квартал 2022 года.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По мнению Дмитрия Бабина из "БКС Мир инвестиций", ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на сегодняшней вершине 2128 пунктов. Если рубль сумеет перейти хотя бы к умеренному ослаблению, а внешний фон существенно не ухудшится, фондовый индикатор может предпринять попытку преодолеть данное техническое препятствие, добавил эксперт.

"Завтра совокупное влияние дивидендных гэпов может составить примерно —0,4%: пройдут отсечки по "Сургутнефтегазу", "Ростелекому" и "Транснефти", — полагает Александров.

Кожухова отмечает, что индекс Мосбиржи при этом не смог устоять выше 2100 пунктов и остается под медвежьим давлением в ожидании объявления о новых санкциях со стороны ЕС. По ее мнению, инвесторы в РФ пока не верят в радужные перспективы "широкого рынка" и осуществляют лишь точечные покупки.