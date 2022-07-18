МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник растут, инвесторы ожидают финансовые отчетности компаний за второй квартал, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.01 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,67% — до 31496,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,31%, до 11605,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 3898,44 пункта.

В понедельник на рынке американских фондовых бирж наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы ожидают финансовых результатов компаний за второй квартал в надежде получить представление о том, как геополитическая ситуация и санкции повлияли на экономику.

На этой неделе ожидается публикация финрезультатов таких компаний, как Netflix, Johnson&Johnson, Baker Hughes.

Однако, по мнению стратегов Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc, которое приводит агентство Блумберг, рост фондовых рынков может оказаться недолгим, поскольку инфляционное давление остается высоким, а рецессия кажется все более вероятной.