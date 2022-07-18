МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник снизился по индексу Мосбиржи на фоне растущего рубля, следует из данных Московской биржи. Евро вырос к доллару до максимума за неделю

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 0,62%, до 2096,42 пункта, долларовый РТС повысился на 0,62%, до 1168,73 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 67 копеек — до 56,49 рубля.