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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220718/837526767.html
Российский рынок акций снизился на фоне растущего рубля
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. Российский рынок акций в понедельник снизился по индексу Мосбиржи на фоне растущего рубля, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой... ПРАЙМ, 18.07.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник снизился по индексу Мосбиржи на фоне растущего рубля, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 0,62%, до 2096,42 пункта, долларовый РТС повысился на 0,62%, до 1168,73 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 67 копеек — до 56,49 рубля.