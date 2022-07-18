МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером растет, отыгрывая потери прошлой торговой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.53 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,95 доллара, или на 0,23%, до 1707,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,09% — до 18,797 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в понедельник наблюдается коррекционная динамика после того, как по итогам прошлой недели золото опустилось в цене ниже 1700 долларов за тройскую унцию, и в целом за этот период потеряло в стоимости более 2%.

Кроме того, положительной динамике в понедельник способствует ослабление курса доллара к другим основным валютам. Так, индекс доллара падает на 0,74%, до 107,26 пункта. Большинство аналитиков, опрошенные порталом CME Group, считают, что Федеральная резервная система США повысит базовую процентную ставку на следующем заседании на 75 базисных пунктов, до 2,25%-2,5% годовых. Лишь 30% экспертов ожидают повышения на 100 базисных пунктов, до 2,5%-2,75% годовых.