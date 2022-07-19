МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" (входит в АФК "Система") установила ориентир купона по биржевым облигациям объемом 3 миллиарда рублей на уровне не выше 10,74% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Алроса" не смогла выплатить купоны по еврооблигациям

Данному ориентиру купона соответствует доходность к оферте не более 11,18% годовых.

Компания во вторник собирает заявки инвесторов на 15-летние биржевые облигации серии 001P-02 с квартальными купонами и офертой через два года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 21 июля. Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион", Россельхозбанк, "Инвестбанк Синара" и Экспобанк.

Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2021 году.