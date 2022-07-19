МОСКВА, 19 июля — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в США в понедельник завершили торги на самом высоком за пять недель уровне, чему способствовали прогнозы жаркой погоды и более сильный, чем ожидалось, спрос. Биржевые цены на газ в Европе растут почти на четыре процента

Из-за очень высоких температур воздуха спрос в некоторых регионах США уже подскочил к рекордным максимумам, так как домохозяйства и компании активно используют кондиционеры воздуха.

Цены на газ выросли, несмотря на весьма сильный рост добычи природного газа в США. Кроме того, из-за приостановки работы СПГ-терминала Freeport в Техасе экспорт сократился, позволив энергетическим компаниям пополнить запасы к зиме более быстрыми темпами.

СПГ-терминал Freeport, являющийся вторым по величине в США, до приостановки работы 8 июня потреблял примерно по 2 млрд кубических футов природного газа в день. Работа терминала, вероятно, будет восстановлена к 22 октября, однако некоторые аналитики полагают, что приостановка может продлиться дольше.

Августовские фьючерсы на природный газ на NYMEX в понедельник закрылись повышением на 46,3 цента, или на 6,6%, по 7,479 доллара за млн БТЕ. Это самый высокий уровень закрытия с 13 июня.

За истекший период этого года природный газ вырос в цене примерно на 101%, так как повышение цен в Европе и Азии спровоцировало увеличение спроса на американский СПГ. Начавшаяся 24 февраля российская спецоперация на Украине лишь усилила спрос на американский СПГ из-за опасений, что Москва может прекратить поставки в Европу.

После приостановки прокачки газа по "Северному потоку-1" из-за плановых ремонтно-профилактических работ 11 июля совокупные поставки российского газа в Германию составляют примерно 1,4 млрд кубических футов в день. В течение месяца до приостановки работы "Северного потока — 1" средний объем поставок российского газа в Германию составлял 3,7 млрд кубических футов в день, тогда как в июле 2021 года этот показатель был равен 9,4 млрд кубических футов в день.

Компании-операторы газопровода "Северный поток — 1" заявляют о том, что прокачка будет возобновлена 21 июля, но аналитики опасаются, что техобслуживание не завершится вовремя.