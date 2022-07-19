МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник растут, инвесторы продолжают оценивать результаты нового сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.39 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,63%, до 31 243 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 12 006 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,82%, до 3 865,25 пункта.

Компании продолжают публиковать финрезультаты за минувший квартал. Так, показатели скорректированной прибыли на акцию и выручки за второй квартал у Johnson & Johnson оказались лучше прогнозов, но компания вместе с этим ухудшила прогнозы на 2022 год по выручке и прибыли. Акции компании на предторгах дорожают на 0,6%.

Бумаги американской нефтесервисной компании Halliburton растут в цене на 0,9% до открытия торгов. Ранее компания сообщила о росте квартальной выручки на 37%, до 5,1 миллиарда долларов. Показатели выручки и скорректированной прибыли на акцию также оказались лучше ожиданий.

Рынки продолжают ожидать решения Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. Очередное двухдневное заседание запланировано на следующую неделю. По данным CME Group, 67% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 33% аналитиков по-прежнему закладывают повышение на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.