МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник растут более чем на 1%, инвесторы оценивают финансовые результаты компаний за второй квартал, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля растет к доллару на фоне возможных санкционных послаблений

По состоянию на 17.04 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,07% — до 31404,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,36%, до 11511 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,29%, до 3880,47 пункта.

Американские инвесторы продолжают следить за сезоном финансовой отчетности компаний за второй квартал. Во вторник были обнародованы результаты Johnson & Johnson и Halliburton, которые оказались лучше прогноза аналитиков. На этом фоне акции компаний дорожают на 0,64% и 1,33% соответственно.

"В период сезона отчетности за второй квартал слабость доходов была сильно отмечена, но это, похоже, также снизило планку (ожиданий- ред), поскольку некоторые ранние отчеты были охарактеризованы как "лучше, чем опасались", — сказал агентству Блумберг аналитик Berenberg Ульрих Урбан (Ulrich Urbahn).