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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220719/837539410.html
Российский рынок акций снизился по итогам торгов
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Российский рынок акций во вторник упал на 1,2% по индексу Мосбиржи на фоне сохранения крепкого рубля, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 19.07.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник упал на 1,2% по индексу Мосбиржи на фоне сохранения крепкого рубля, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 1,2% — до 2071,28 пункта, тогда как долларовый РТС повысился на 0,54%, до 1175,04 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением курса доллара на 76 копеек — до 55,58 рубля.