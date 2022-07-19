МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник упал на 1,2% по индексу Мосбиржи на фоне сохранения крепкого рубля, следует из данных Московской биржи. Polymetal может продать российские активы

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 1,2% — до 2071,28 пункта, тогда как долларовый РТС повысился на 0,54%, до 1175,04 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением курса доллара на 76 копеек — до 55,58 рубля.