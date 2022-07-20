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https://1prime.ru/Financial_market/20220720/837541979.html
Нефть дешевеет на оценке по росту запасов в США
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Мировые цены на нефть в среду утром опускаются после прогноза Американского института нефти (API) о росте коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют... ПРАЙМ, 20.07.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, фьючерсы на нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром опускаются после прогноза Американского института нефти (API) о росте коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,46%, до 106,86 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,68%, до 100,06 доллара.
Сдерживает котировки статистика API о росте запасов нефти в США. По данным института, запасы в стране за неделю по 15 июля выросли на 1,9 миллиона баррелей.
Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ждут повышение запасов на 1,4 миллиона баррелей.
Сдерживает торги и коррекционная динамика после двух дней роста котировок. Инвесторы фиксируют прибыль после того, как нефть за две торговые сессии суммарно подорожала примерно на 6% и 3% для нефти марок Brent и WTI соответственно.