Стоимость золота стабильно держится на уровне 1710 долларов за тройскую унцию во вторник
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром остается стабильно на уровне около 1710 долларов за тройскую унцию, рынки продолжают оценивать перспективы повышения ключевых ставок мировыми центробанками, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2 доллара, или на 0,12%, до 1708,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,07% — до 18,7 доллара за унцию.
Трейдеры проявляют осторожность перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг. Рынки ожидают, что регулятор повысит ключевую ставку впервые с 2011 года.
На следующей неделе состоится очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, и регулятор планирует поднять ключевую ставку в четвертый раз подряд. По данным CME Group, 67% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 33% аналитиков закладывают повышение на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.
Повышение ставки ФРС традиционно поддерживает доллар, что негативно для спроса на золото, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте. Мировые ЦБ склонны к повышению ставок на фоне высокой инфляции, что усиливает опасения по поводу возможной рецессии в мире. Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%, максимума с ноября 1981 года.
В то же время стоимость золота, которое традиционно выступает как более надежный актив и инфляционный хедж, поддерживают риски рецессии и высокая инфляция.
https://1prime.ru/Financial_market/20220720/837542248.html