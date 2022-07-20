МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды растет по индексу Мосбиржи на 0,83%, а также по индексу РТС, следует из данных торговой площадки. Курсы доллара и евро падают на старте торгов на Мосбирже

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск подрастает на 0,83% — до 2088,5 пункта, индекс РТС в плюсе на 1,82% — 1196,41 пункта.

В лидерах роста — акции "Россетей" (+5,54%), ТМК (+2,13%), ДВМП (+2,54), "Газпрома" (+1,73%) и расписки Qiwi (+3,04%).