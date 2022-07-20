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https://1prime.ru/Financial_market/20220720/837543483.html
Российский рынок акций растет в начале торгов среды
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. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды растет по индексу Мосбиржи на 0,83%, а также по индексу РТС, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 10.12... ПРАЙМ, 20.07.2022
индексы, рынки, новости, индекс ртс, индекс мосбиржи, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды растет по индексу Мосбиржи на 0,83%, а также по индексу РТС, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.12 мск подрастает на 0,83% — до 2088,5 пункта, индекс РТС в плюсе на 1,82% — 1196,41 пункта.
В лидерах роста — акции "Россетей" (+5,54%), ТМК (+2,13%), ДВМП (+2,54), "Газпрома" (+1,73%) и расписки Qiwi (+3,04%).