МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды укрепляется: доллар снижается до 55,08 рублей, евро — до 56,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет в начале торгов среды

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 37 копеек, до 55,08 рублей, евро дешевел на 33 копейки, до 56,26 рубля.