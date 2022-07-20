Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов среды
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https://1prime.ru/Financial_market/20220720/837543530.html
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