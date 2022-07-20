МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Биннофарм Групп" снизила ориентир купона по облигациям

Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 10,8% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,25% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 5 миллиардов рублей и ставку купона не выше 11,15% годовых (доходность — не выше 11,62% годовых).

Компания в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П10 с квартальными купонами и офертой через два года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 июля.

Организатором выпуска выступает Совкомбанк.

Компания планирует разместить ценные бумаги в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2017 году.