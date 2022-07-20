МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду повысился по основным биржевым индексам после двух торговых сессий падения по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Банк России рекомендовал воздержаться от ценных бумаг иностранных эмитентов

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии среды повысился на 0,19%, до 2075,24 пункта, долларовый РТС вырос на 1,18%, до 1188,91 пункта.

В понедельник и вторник индекс Мосбиржи падал от уровней закрытия прошлой пятницы в 2109,52 пункта.