МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду повысился по основным биржевым индексам после двух торговых сессий падения по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.

Табличка на здании Центрального банка РФ в Москве

Банк России рекомендовал воздержаться от ценных бумаг иностранных эмитентов

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии среды повысился на 0,19%, до 2075,24 пункта, долларовый РТС вырос на 1,18%, до 1188,91 пункта.

В понедельник и вторник индекс Мосбиржи падал от уровней закрытия прошлой пятницы в 2109,52 пункта.