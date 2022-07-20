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https://1prime.ru/Financial_market/20220720/837551940.html
Российский рынок акций в среду немного вырос
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Российский рынок акций в среду повысился по основным биржевым индексам после двух торговых сессий падения по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 20.07.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду повысился по основным биржевым индексам после двух торговых сессий падения по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии среды повысился на 0,19%, до 2075,24 пункта, долларовый РТС вырос на 1,18%, до 1188,91 пункта.
В понедельник и вторник индекс Мосбиржи падал от уровней закрытия прошлой пятницы в 2109,52 пункта.