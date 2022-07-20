МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером несколько снижается на сохранении сильного доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.59 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,95 доллара, или на 0,29%, до 1705,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,34% — до 18,777 доллара за унцию.

Ралли американской валюты продолжает оставаться одним из ключевых факторов, влияющим на динамику стоимости сырьевых рынков, в частности и металлов. Золото дешевеет уже четвертый месяц подряд, поскольку более дорогой доллар делает металл менее выгодным для держателей другой валюты.

В последние несколько торговых сессий наблюдается коррекционное снижение курса доллара. Однако валютные аналитики ING, которых цитирует агентство Market Watch, считают, что это не указывает на устойчивое ослаблении валюты, которое будет очень медленным.