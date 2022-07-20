МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" не согласна с ограничением ЦБ РФ для неквалифицированных инвесторов на торговлю иностранными ценными бумагами, следует из сообщения пресс-службы торговой площадки. Банк России рекомендовал воздержаться от ценных бумаг иностранных эмитентов

"СПБ Биржа" не согласна с концепцией ЦБ РФ по ограничению прав неквалифицированных инвесторов на торговлю иностранными ценными бумагами", — говорится в сообщении.

Ранее в среду Банк России в информационном письме рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения неквалифицированным инвесторам ценных бумаг иностранных эмитентов, объяснив это тем, что из-за введения ограничений иностранными государствами, владение ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам в РФ, сопряжено с рисками.

В этой связи ЦБ рекомендовал брокерам в короткий срок внести в программно-технические средства, с помощью которых осуществляется дистанционное взаимодействие с клиентами (в том числе в мобильные приложения), изменения, препятствующие возможности подачи неквалифицированными инвесторами поручений на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов.

"Реализация этих предложений негативно повлияет на долгосрочное развитие всего российского финансового рынка. Масштабы этого негативного влияния могут оказаться несоразмерны рискам, о которых заявил регулятор. Предложенная концепция усилит недоверие частных инвесторов к российской финансовой инфраструктуре и повысит их инвестиционные риски", — говорится в сообщении "СПБ Биржи".

"Мы полагаем, что только в диалоге с участниками рынка могут быть выработаны сбалансированные меры, которые в текущей беспрецедентной ситуации ограничат риски инвесторов, но не лишат их и участников рынка имеющихся возможностей", — также говорится в сообщении.

"СПБ Биржа" — основная площадка по торговле иностранными акциями в России и крупнейший организатор подобных торгов в российской юрисдикции.