МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российский Минфин планирует возобновить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) в ближайшие месяцы, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два близких к правительству РФ источника. Эксперт дал прогноз по ставке Банка России на заседании в пятницу

В апреле министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство не планирует никаких заимствований в 2022 году ни на внутреннем, ни на внешнем рынке, но будет готов "попробовать рынок" ОФЗ в 2023 году, если увидит стабилизацию инфляции и стоимости займов.

Речь, по данным близкого к правительству источника газеты, идет о третьем квартале этого года. "По его словам, ведомство возобновит размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), после того как будут одобрены бюджетные проектировки. Правительство должно согласовать их до конца сентября", — пишет издание.

Другой источник газеты подтвердил эту информацию, отметив при этом, что возобновление размещения ОФЗ произойдет не позднее октября.

Один из собеседников издания уточнил, что соответствующее решение возобновить размещение ОФЗ может быть принято с целью протестировать рынок, постепенно на него вернуться и выйти на "нормальные объемы заимствований с 2023 году", чтобы не размещаться "махом после Нового года".

Оба источника добавили, что решений по конкретным суммам заимствований еще нет.