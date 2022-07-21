МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показывают единой динамики, инвесторы продолжают оценивать перспективы экономики, а также итоги заседания Банка Японии и макростатистику, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снизились в ожидании новостей от ЕЦБ

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,42% — до 3290,8 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,06%, до 2209,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,35%, до 20608,29 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,71% — до 2403,72 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,08%, до 6764,5 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,22%, до 27740,5 пункта.

Трейдеры региона оценивают разнонаправленные факторы рынка, что не дает единого направления торгам. Так, среди инвесторов присутствуют опасения за перспективы экономики на фоне ситуации с коронавирусом в Китае.

При этом участники торгов оценивают решение Банка Японии сохранить учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Регулятор также понизил прогноз роста ВВП страны в текущем финансовом году до 2,4%, в апреле ожидался рост на 2,9%, вместе с тем прогноз инфляции был повышен до 2,3% с 1,9%.

Трейдеры обратили внимание и на статистику по Японии. Так, импорт в страну в июне в годовом выражении вырос на 46,1% при прогнозе роста на 45,7%, экспорт поднялся на 19,4%, ожидалось увеличение на 17,5%.

Дает поддержку индексам и динамика бирж Уолл-стрит. В среду американские фондовые индексы выросли в пределах 1,5%.