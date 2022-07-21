МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги разнонаправленно, инвесторы оценивают ряд факторов, в частности, данные по экономике Японии и риски глобальной рецессии, свидетельствуют данные торгов. Глава японского центробанка назвал резкое ослабление иены нежелательным

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,99% — до 3272 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 2193,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,51%, до 20574,63 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,93%, до 2409,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 6794,3 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,44%, до 27803 пункта.

Азиатские индекс в четверг закрылись разнонаправленно, чему способствовал ряд факторов. С одной стороны, позитиву инвесторов способствовали экономические данные по Японии. Так, объем импорта страны в июне в годовом выражении вырос на 19,4%, а объем экспорта — на 46,1%. Аналитики ожидали показатели на уровне 17,5% и 45,7% соответственно.

С другой стороны, на рынках все еще преобладают опасения по поводу возможной глобальной рецессии на фоне высокой инфляции, геополитики и коронавируса.

"Опасения по поводу инфляции, сохраняющаяся геополитическая неопределенность и сохраняющаяся осторожность в отношении пандемии подливают масла в огонь для опасений по поводу рецессии и сказываются на перспективах компаний", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves).