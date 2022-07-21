МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов четверга сокращается по индексу Мосбиржи на 1,05% на фоне ужесточения санкций, РТС усиленно снижается на 4,15% при ослаблении рубля, следует из данных торговой площадки. Совет Евросоюза одобрил новые санкции против России

Индекс Мосбиржи к 16.06 мск снижался на 1,05%, до 2053,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,15%, до 1139,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 1,72 рубля, до 56,74 рубля, евро — на 1,62 рубля, до отметки 57,92 рубля.

"Российский фондовый рынок сегодня находится под небольшим давлением, игнорируя ослабление рубля. Рынок негативно воспринял очередное ужесточение санкций", — считает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах снижения — акции Polymetal (-11,1%), "Распадской" (-5,25%), НЛМК (-3,83%), "Газпром нефти" (-3,48%), "Полюса" (-3,34%), НМТП (-3,27%), ФСК ЕЭС (-2,35%).

"Бумаги Polymetal снижаются на фоне возможной продажи российских активов. Мы не исключаем дальнейшего падения котировок. Акции Сбербанка дешевеют на фоне попадания компании в седьмой пакет ограничительных мер западных стран", — отмечают аналитики из "Фридом Финанс".

Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против РФ, в него вошел запрет на импорт золота из России, сообщил в среду постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее в четверг сообщал, что в санкционный список включается Сбербанк.

Лидерами роста являются распики "О'Кей" (+11,9%), акции "Аэрофлота" (+4,29%), "Русала" (+4,19%), "Сургутнефтегаза" (+3,11%), "Самолета" (+3,08%), ТМК (+2,37%), "Иркута-3" (+1,69%), ПИК (+1,6%).

Акции "Аэрофлота" растут после того, как Совет стран ЕС принял решение, уточняющее ограничительные меры в отношении РФ в сфере авиации, разрешая определенные операции.

Ранее в четверг совет директоров ТМК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере 9,68 рубля на акцию, внеочередное собрание акционеров рассмотрит этот вопрос 29 августа,

Аналитики из "Фридом Финанс" дополнили, что депозитарные расписки "О’Кей" растут на новости о том, что совет директоров одобрил выплату промежуточных дивидендов, доходность которых к текущим котировкам составляет около 10%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи опустился ниже поддержки в районе 2058 пунктов – минимального значения с 24 февраля. Дальнейшее прогнозирование затруднительно, но при положительной рыночной динамике индекс может попытаться вернуться выше этого уровня поддержки", — полагает Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

По мнению Павла Веревкина, вероятнее всего, до конца дня индекс Московской биржи будет консолидироваться вблизи 2000 пунктов, продавцам придется приложить усилия, чтобы преодолеть его. Пока что все отскоки следуют расценивать как закрытие коротких позиций, фундаментальных и технических причин для роста еще нет, полагает эксперт.

"Если рынок сырья останется под давлением, а рубль возобновит укрепление, индекс Мосбиржи в ближайшие сессии может проверить на прочность психологически важный уровень 2000 пунктов", — прогнозирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".