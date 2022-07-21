МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг преимущественно снижаются на статданных по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно выросло

По состоянию на 16.41 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,49% — до 31718,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,06%, до 11906,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,19%, до 3954,3 пункта.

Инвесторы в четверг оценивают макроэкономические данные по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 июля, выросло на 7 тысяч с показателя предыдущей недели — до 251 тысячи. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя — до 240 тысяч.

Кроме того, по словам старшего стратега по акциям Credit Suisse Патрика Палфри (Patrick Palfrey), которые приводит агентство Блумберг, в этом году компании, имеющие масштабные программы вознаграждения акциями, отстали от более широкого рынка на 9,2%. Профиль таких компаний, в основном технологических, от которых ожидается рост прибыли выше среднего, не пользуется спросом у инвесторов, которые обратились к стоимостным акциям, когда Федеральная резервная система усилила борьбу за сдерживание инфляции.

"Несмотря на очевидные преимущества вознаграждения акциями, они увеличивают риск компаний, усиливая стресс на падающем рынке", — добавил эксперт.

На следующей неделе, 27 июля, ФРС США примет решение по учетной ставке.