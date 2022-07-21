2022-07-21T19:01:36+03:00
2022-07-21T19:01:36+03:00
2022-07-21T19:01:36+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220721/837564178.html
Российский рынок акций закрыл торги снижением
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в четверг упал по основным биржевым индексам, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 1,04%, до... ПРАЙМ, 21.07.2022
индексы, рынки, новости, биржи
https://1prime.ru/images/83708/06/837080696.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83708/06/837080696.jpg
https://1prime.ru/images/83708/06/837080693.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83708/06/837080693.jpg
https://1prime.ru/images/83708/06/837080690.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83708/06/837080690.jpg
https://1prime.ru/gas/20220721/837561825.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг упал по основным биржевым индексам, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 1,04%, до 2053,64 пункта, долларовый РТС — на 3,93%, до 1142,18 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 1,6 рубля — до 56,62 рубля.