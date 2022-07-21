МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг упал по основным биржевым индексам, следует из данных Московской биржи. В МИД Венгрии надеются на увеличение поставок российского газа

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 1,04%, до 2053,64 пункта, долларовый РТС — на 3,93%, до 1142,18 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 1,6 рубля — до 56,62 рубля.