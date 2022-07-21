МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга без единой динамики, итальянский FTSE MIB снизился на новостях об отставке премьер-министра страны Марио Драги, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов FTSE MIB уменьшился на 0,71%, до 21196,59 пункта, при этом в течение дня максимальное падение индекса достигало 3%.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,09%, до 7270,51 пункта, французский CAC 40 — на 0,27%, до 6201,11 пункта, немецкий DAX снизился на 0,27%, до 13246,64 пункта.

Ранее в четверг Квиринальский дворец сообщил, что Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства, которое продолжает исполнять свои обязанности. Позднее президент Италии Серджо Маттарелла распустил национальный парламент.

Трейдеры также оценивали итоги заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор повысил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года. ЕЦБ также сообщил, что считает уместным дальнейшую нормализацию своих процентных ставок на следующих заседаниях.

"Более резкое повышение ставки создает больше давления на экономическую активность в регионе. Риск рецессии после сегодняшнего шага стал выше", — сказала агентству Блумберг глава рыночного анализа Brewin Dolphin Джанет Муэй (Janet Mui).