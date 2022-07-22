МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показывают единой динамики — хотя рост американских рынков поддерживает торги, опасения по экономике сдерживают склонность трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы закрылись разнонаправленно

По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,33% — до 3261,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,62%, до 2180,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,16%, до 20608 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,31% — до 2401,72 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,03%, до 6796,5 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,43%, до 27921,5 пункта.

Поддерживает торги региона динамика индексов Уолл-стрит. Американские рынки выросли на 0,5-1,4% по итогам торгов четверга за счет сезона финотчетности.

Вместе с тем на рынках сохраняются опасения по поводу возможной рецессии в мире на фоне повышения ставок мировыми центробанками для сдерживания высокой инфляции. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года.

На следующей неделе ожидается повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США — в четвертый раз подряд. По данным CME Group, 70% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 30% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

Кроме того, ситуация с коронавирусом в Китае продолжает поддерживать опасения по поводу прогнозов для экономики страны.

Инвесторы также оценивают макростатистику из Японии. Годовая инфляция в стране в июне замедлилась до 2,4% с 2,5% в мае. А базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,2%, что совпало с прогнозом аналитиков.