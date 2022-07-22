МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы умеренно прибавляет по индексу Мосбиржи после падения в течение нескольких предшествовавших дней, следует из данных торговой площадки. Курс рубля снижается в начале торгов пятницы

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск прибавлял 0,35% — до 2060,74 пункта, индекс РТС снижался на 0,37%, до 1137,92 пункта. Падение РТС объясняется ростом доллара к рублю.

Накануне индекс Мосбиржи обновил минимум с 24 февраля, упав на 1,04%, до 2053,64 пункта.